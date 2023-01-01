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Казань
Профиль пользователя danillykk

фото пользователя danillykk

О себе

Любитель погулять, послушать музыку (в основном электронные направления) и поиграть в волейбол

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Казань → сходить на мероприятие

Сходить на стендап-концерт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MolliMio

Казань → прогуляться, перекусить

расширить круг!!

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Ksen237

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять по городу

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Elya

Казань → прогуляться, перекусить

Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Eva11v

Казань → прогуляться, перекусить

поиграть в настолки, посетить новые места

Откликнулись 4 участника

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