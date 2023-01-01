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Казань
Профиль пользователя Bulatish

фото пользователя Bulatish

О себе

Салют! Я хочу максимально расширить свой кругозор и общаться с интересными людьми.

Хожу в спортзал; гуляю в лесу/парке в выходной; посещаю театры, кинотеатры; интересна как интеллектуальная активность (настолки, квизы, мафия и т.д.), так и физическая (любой вид спорта).

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Максимальная активность в выходные

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Zulfia

Казань → прогуляться, перекусить

Было бы неплохо встретиться и потусить)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя MolliMio

Казань → прогуляться, перекусить

расширить круг!!

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Belova

Казань → собрать компанию

Поиграть в настолки

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Evgenii

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя dinoDEAD

Казань → собрать компанию

За любую движуху, кроме голодовки!

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Niktorin

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу погулять, познакомиться с новыми людьми и просто поболтать

Откликнулся 1 участник

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