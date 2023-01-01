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Казань
Салют! Я хочу максимально расширить свой кругозор и общаться с интересными людьми.
Казань
Профиль пользователя Bulatish
О себе
Салют! Я хочу максимально расширить свой кругозор и общаться с интересными людьми.
Хожу в спортзал; гуляю в лесу/парке в выходной; посещаю театры, кинотеатры; интересна как интеллектуальная активность (настолки, квизы, мафия и т.д.), так и физическая (любой вид спорта).
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей
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