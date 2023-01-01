О себе

Салют! Я хочу максимально расширить свой кругозор и общаться с интересными людьми.



Хожу в спортзал; гуляю в лесу/парке в выходной; посещаю театры, кинотеатры; интересна как интеллектуальная активность (настолки, квизы, мафия и т.д.), так и физическая (любой вид спорта).