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Казань
Профиль пользователя Bulat_Sh

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О себе

Всем доброго времени суток ☀️🌙
Мне 19 лет, студент.
Меломан. Интересуюсь историей, но не скажу, что очень хорошо в ней разбираюсь (могу поддержать тему).
Про фильмы и сериалы особо нечего сказать, смотрю разное.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию погулять, сходить в кино, клуб, поиграть в настолки.

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kusbka

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию посмотреть ужасы 😈

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Eva11v

Казань → прогуляться, перекусить

поиграть в настолки, посетить новые места

Откликнулось 5 участников

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