О себе

Всем доброго времени суток ☀️🌙

Мне 19 лет, студент.

Меломан. Интересуюсь историей, но не скажу, что очень хорошо в ней разбираюсь (могу поддержать тему).

Про фильмы и сериалы особо нечего сказать, смотрю разное.