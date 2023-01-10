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Казань
Всем доброго времени суток ☀️🌙
Казань
Профиль пользователя Bulat_Sh
О себе
Всем доброго времени суток ☀️🌙
Мне 19 лет, студент.
Меломан. Интересуюсь историей, но не скажу, что очень хорошо в ней разбираюсь (могу поддержать тему).
Про фильмы и сериалы особо нечего сказать, смотрю разное.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино
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