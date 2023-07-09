Привет! Готов вечно говорить о: - Кино (Scarface, Memento, 7 Samurai) - Музыке (Deftones, Depeche mode, Rammstein) - Играх (Witcher, Warcraft, Skyrim) - Аниме (Bleach, Redline, GTO) Ищу: Общения и друзей. Прогулки, походы, активный движ. Отлично было бы найти кого нибудь для совместных пробежек или походов в бассейн. Надеюсь ты зрелый человек. С целями, стремлениями и активной жизненной позицией. От себя гарантирую тоже самое) Не пью, не курю, от слова совсем. Поэтому бары или клубы мимо.

Профиль обновлён 25 февраля 2023 г.

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