Казань
Профиль пользователя Bul_at
О себе
Привет!
Готов вечно говорить о:
- Кино (Scarface, Memento, 7 Samurai)
- Музыке (Deftones, Depeche mode, Rammstein)
- Играх (Witcher, Warcraft, Skyrim)
- Аниме (Bleach, Redline, GTO)
Ищу:
Общения и друзей. Прогулки, походы, активный движ. Отлично было бы найти кого нибудь для совместных пробежек или походов в бассейн. Надеюсь ты зрелый человек. С целями, стремлениями и активной жизненной позицией. От себя гарантирую тоже самое)
Не пью, не курю, от слова совсем. Поэтому бары или клубы мимо.
Профиль обновлён 25 февраля 2023 г.
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