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Казань
Профиль пользователя Belochka20

фото пользователя Belochka20

О себе

Очень нравится слушать музыку разного жанра и типа.
Занимаюсь фитнесом, люблю коньки, лыжи, ролики.
Обожаю котят и у меня есть один маленький и чёрненький)

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно
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