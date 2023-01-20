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Казань
Очень нравится слушать музыку разного жанра и типа.
Казань
Профиль пользователя Belochka20
О себе
Очень нравится слушать музыку разного жанра и типа.
Занимаюсь фитнесом, люблю коньки, лыжи, ролики.
Обожаю котят и у меня есть один маленький и чёрненький)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь
Не нравится:
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