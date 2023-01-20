Казань

Профиль пользователя Belochka20

О себе Очень нравится слушать музыку разного жанра и типа.

Занимаюсь фитнесом, люблю коньки, лыжи, ролики.

Обожаю котят и у меня есть один маленький и чёрненький)

Была в сети две недели назад

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