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Казань
Профиль пользователя Bedlam

фото пользователя Bedlam

О себе

Что о себе рассказать 😜 люблю читать, хороший интересные книг, прогулки пешком, экстремальные виды спорта, сам занимаюсь спортом, за все новое и интересное … хорошие чувства юмора( но не мне судить) люблю подурачиться … я за любой кипишь кроме голодовке)) обожаю животных, помогаю приютам
Много работаю, по этой причине мало свободного времени,хочеться иногда выбросить все мысли из головушке и пару тройку раз в неделю собираться компание и куда нить ходить и что нить творить )))

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → собрать компанию

Весело провести время) найти компанию по интересам

Казань → сходить на мероприятие

Надо отдыхать😝 гулять и развлекаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diana.b

Казань → прогуляться, перекусить

пообщаться/ прогуляться/ потусить

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Miss_Guzel

Казань → прогуляться, перекусить

Времяпровождение

Откликнулись 2 участника

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