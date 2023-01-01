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Казань
Что о себе рассказать 😜 люблю читать, хороший интересные книг, прогулки пешком, экстремальные виды спорта, сам занимаюсь спортом, за все новое и интересное … хорошие чувства юмора( но не мне судить) люблю подурачиться … я за любой кипишь кроме голодовке)) обожаю животных, помогаю приютам
Казань
Профиль пользователя Bedlam
О себе
Что о себе рассказать 😜 люблю читать, хороший интересные книг, прогулки пешком, экстремальные виды спорта, сам занимаюсь спортом, за все новое и интересное … хорошие чувства юмора( но не мне судить) люблю подурачиться … я за любой кипишь кроме голодовке)) обожаю животных, помогаю приютам
Много работаю, по этой причине мало свободного времени,хочеться иногда выбросить все мысли из головушке и пару тройку раз в неделю собираться компание и куда нить ходить и что нить творить )))
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Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
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