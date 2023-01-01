О себе

Что о себе рассказать 😜 люблю читать, хороший интересные книг, прогулки пешком, экстремальные виды спорта, сам занимаюсь спортом, за все новое и интересное … хорошие чувства юмора( но не мне судить) люблю подурачиться … я за любой кипишь кроме голодовке)) обожаю животных, помогаю приютам

Много работаю, по этой причине мало свободного времени,хочеться иногда выбросить все мысли из головушке и пару тройку раз в неделю собираться компание и куда нить ходить и что нить творить )))