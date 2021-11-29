О себе

Люблю метал(это тяжёлый жанр рока)

Ходу на андеграундные концерты разных групп.Люблю смотреть фильмы и сериалы,от шедевров до какой-нибудь кринжовых фильмов/сериалов

Хотелось бы найти общение,прогулки по городу,компании,главное чтобы был прикольный движ и было что-нибудь обсудить