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Казань
Люблю метал(это тяжёлый жанр рока)
Казань
Профиль пользователя BazarVokzal
О себе
Люблю метал(это тяжёлый жанр рока)
Ходу на андеграундные концерты разных групп.Люблю смотреть фильмы и сериалы,от шедевров до какой-нибудь кринжовых фильмов/сериалов
Хотелось бы найти общение,прогулки по городу,компании,главное чтобы был прикольный движ и было что-нибудь обсудить
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры💩 Шутки про говно
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