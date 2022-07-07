Всегда любила науку и мечтала стать ученым в области физики, но, поступив в универ, выгорела Люблю рок, в основном старый добрый русский) Люблю творчество, но нахожу всяческие оправдания, чтобы не заниматься этим единственным, что спасает от рутины Очень люблю гулять, могу часами ходить по городу Предпочитаю триллеры и ужасы Интересуюсь литературой: классика ( особенно Достоевский), научпоп( физика, биология), философия (экзистенциализм)

Профиль обновлён 5 марта 2023 г.

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✝️ Религия 💩 Странный юмор

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