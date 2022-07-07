Казань
Профиль пользователя Barash
О себе
Всегда любила науку и мечтала стать ученым в области физики, но, поступив в универ, выгорела
Люблю рок, в основном старый добрый русский)
Люблю творчество, но нахожу всяческие оправдания, чтобы не заниматься этим единственным, что спасает от рутины
Очень люблю гулять, могу часами ходить по городу
Предпочитаю триллеры и ужасы
Интересуюсь литературой: классика ( особенно Достоевский), научпоп( физика, биология), философия (экзистенциализм)
Профиль обновлён 5 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Казань
Ищешь друзей и компанию в городе Казань?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.