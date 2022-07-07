Казань
Профиль пользователя Barash

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О себе

Всегда любила науку и мечтала стать ученым в области физики, но, поступив в универ, выгорела

Люблю рок, в основном старый добрый русский)

Люблю творчество, но нахожу всяческие оправдания, чтобы не заниматься этим единственным, что спасает от рутины

Очень люблю гулять, могу часами ходить по городу

Предпочитаю триллеры и ужасы

Интересуюсь литературой: классика ( особенно Достоевский), научпоп( физика, биология), философия (экзистенциализм)

Профиль обновлён 5 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять и обсудить общие интересы. Найти подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristina32
Казань → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Tomatodor
Казань → Другое

Найти такую-же broken like me❤️‍🩹

маленькое фото пользователя PolinaVep
Казань → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Amway
Казань → Другое

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