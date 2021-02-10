Люблю слушать плохую музыку, бродить по городу (и не только), вести разговоры ни о чем. Курю, пью редко.

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро

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Геленджик → Другое Та прост, хочу поговорить о всяком

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.