Я пианистка, учусь в консерватории, преподаю. В свободное время люблю выбираться на природу, гулять, либо смотреть сериал под винцо. Вообще, я за любой движ. Правда у самой сейчас беда с мотивацией. Буду рада найти друзей, новые знакомства

Профиль обновлён 14 марта 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы

Казань → Другое Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.