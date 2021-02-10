Люблю прогулки, посещать новые места и заведения. Увлекаюсь психологией, архитектурой, автобиографией интересных людей, могу посмотреть хорошие фильмы, фото. Работаю смм менеджером. Поэтому обожаю все, что связано с контентом, рекламой, соц.сетями, брендом и т.п.

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

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☣️ Токсичность

Казань → Другое Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.