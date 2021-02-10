Казань
Профиль пользователя Anna_di.smm

фото пользователя Anna_di.smm
фото #2 пользователя Anna_di.smm

О себе

Люблю прогулки, посещать новые места и заведения. Увлекаюсь психологией, архитектурой, автобиографией интересных людей, могу посмотреть хорошие фильмы, фото.
Работаю смм менеджером. Поэтому обожаю все, что связано с контентом, рекламой, соц.сетями, брендом и т.п.

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Тусить в центре 🙂

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Agent_blond_007
Казань → Другое

Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

маленькое фото пользователя Dariaa
Казань → Другое

Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

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