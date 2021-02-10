Казань
Профиль пользователя Anna_di.smm
О себе
Люблю прогулки, посещать новые места и заведения. Увлекаюсь психологией, архитектурой, автобиографией интересных людей, могу посмотреть хорошие фильмы, фото.
Работаю смм менеджером. Поэтому обожаю все, что связано с контентом, рекламой, соц.сетями, брендом и т.п.
Профиль обновлён 10 июня 2023 г.
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