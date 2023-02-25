Казань
Профиль пользователя AndreiLisiutin
О себе
IT архитектор. Спорт, искусство, книги, особенно нон-фикшн, белое сухое винище, история, все околонаучное, it, готовить и хомячить вкусняхи, короче люблю все, кроме воблы, русского рэпа и кино про любовную любовь
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Хочу найти новые общения/друзей.
Го болтать 😸
Не против сходить со мной попить кофе?😇
Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼
Тусить в центре 🙂
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?
Прогулки по городу, и т.д)
Прогуляться по летней Казани🤗
Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.
Ищутся люди с горок
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