IT архитектор. Спорт, искусство, книги, особенно нон-фикшн, белое сухое винище, история, все околонаучное, it, готовить и хомячить вкусняхи, короче люблю все, кроме воблы, русского рэпа и кино про любовную любовь

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Казань → Другое Ищутся люди с горок

Казань → Другое Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.

Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Казань → Другое Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

Казань → Другое Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

Казань → Другое Не против сходить со мной попить кофе?😇

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.