Казань
Профиль пользователя AndreiLisiutin

фото пользователя AndreiLisiutin
фото #2 пользователя AndreiLisiutin
фото #3 пользователя AndreiLisiutin

О себе

IT архитектор. Спорт, искусство, книги, особенно нон-фикшн, белое сухое винище, история, все околонаучное, it, готовить и хомячить вкусняхи, короче люблю все, кроме воблы, русского рэпа и кино про любовную любовь

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, хорошо провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina77
Казань → Другое

Хочу найти новые общения/друзей.

маленькое фото пользователя Dass
Казань → Другое

Го болтать 😸

маленькое фото пользователя dia668
Казань → Другое

Не против сходить со мной попить кофе?😇

маленькое фото пользователя Agent_blond_007
Казань → Другое

Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

маленькое фото пользователя Anna_di.smm
Казань → Другое

Тусить в центре 🙂

маленькое фото пользователя Mira.Al
Казань → Другое

Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

маленькое фото пользователя Zilantik
Казань → Другое

Прогулки по городу, и т.д)

маленькое фото пользователя Giselle
Казань → Другое

Прогуляться по летней Казани🤗

маленькое фото пользователя Anastasia89
Казань → Другое

Просто ищу друзей, с которыми можно было бы весело провести время.

маленькое фото пользователя AuroraNeva
Казань → Другое

Ищутся люди с горок

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.