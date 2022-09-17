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Казань
Профиль пользователя AndiBoy

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Ищу компанию в поездку на машине в Йошкар-Олу на этой недели

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Приятный квартирник) Прилгашаю в гости

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Погулять по набережной

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогулка в центре города

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Встреча на набережной

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marina_S

Краснодар → другое

Прогуляться, попить кофе

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя icekieli

Нижний Новгород → другое

Общение и дружба

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя VishenkaNaTorte

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером, попить кофе

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Zulfia

Казань → прогуляться, перекусить

Было бы неплохо встретиться и потусить)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Yunoti

Самара → сходить на мероприятие

Сходить в кино

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Marina236

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Погулять в парке Швейцария вечером

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Olga1987

Йошкар-Ола → активный отдых

Встречусь для позитивного общения)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя LesyaDamer

Нижний Новгород → собрать компанию

Поиграть в настольные игры

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Innessa

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя skitten1

Нижний Новгород → сходить на мероприятие

"Ананда на закате", 03.06 в 20:00

Откликнулось 6 участников

анонимный пользователь

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

поужинаю в красивом месте и прогуляюсь вместе с тобой после🤍

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → пообщаться

Может среди вас есть графические дизайнеры.Очень хотела бы пообщаться)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя sweetlana_dreams

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Сходить на Хоккей 🏒

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Alina23

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулся 1 участник

анонимный пользователь

Киров → пообщаться

Хотелось бы найти людей с моего города

Откликнулся 1 участник

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