Казань
Профиль пользователя Anastasiya2704
О себе
Большая часть времени проходит на работе. Я хоть и мать ( дочери 7 лет ), но считаю что идеальных людей не бывает и матерей в том числе!
Интересен опыт жизни других людей, хобби и увеличения, если простое общение перерастет в дружбу, будуду только рада
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
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