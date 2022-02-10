Большая часть времени проходит на работе. Я хоть и мать ( дочери 7 лет ), но считаю что идеальных людей не бывает и матерей в том числе! Интересен опыт жизни других людей, хобби и увеличения, если простое общение перерастет в дружбу, будуду только рада

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

💨 Кальян 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📺 Политика

Казань → пообщаться Трегирит слово "должна". Про человеческие идеалы. Про жизнь

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