Казань
Профиль пользователя Amway

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О себе

Очень люблю слушать разную музыку

Профиль обновлён 2 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Казань → пообщаться

Ищу друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elvinkaa
Казань → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Milka96
Казань → Другое

Ищу подружек ❤️

маленькое фото пользователя Evachka
Казань → Другое

Хочу дружить

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