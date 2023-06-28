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Казань
Профиль пользователя Alya97

фото пользователя Alya97

О себе

В последнее время слушаю только рок 🎸🥁

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → пообщаться

Общение, а после может и встречи 🙋‍♀️

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маленькое фото пользователя Max37
маленькое фото пользователя Sterva43
маленькое фото пользователя Aleksey_254
маленькое фото пользователя Galust
Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 116 участников

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Alex64

Саратов → пообщаться

Девочки, пишите))

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Lidochka

Челябинск → пообщаться

Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя D.Maltseva

Москва → пообщаться

Ищу подружек 🫶🏼

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Vivi4

Москва → пообщаться

Разговориться по душам, а дальше как пойдёт

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri

Москва → пообщаться

Девочки давайте дружить 🩷

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя rikaminsinho

Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Onizuka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам 🐣🐛🦭

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя kattyokssn

Москва → пообщаться

Ищу здесь подругу😊

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Sarah

Пермь → пообщаться

В поиске прекрасного собеседника, друга, психолога.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Kris_c

Москва → пообщаться

Ищу подругу со схожими интересами

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Olka

Санкт-Петербург → пообщаться

поговорить обо всем и ни о чем одновременно

Откликнулся 1 участник

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