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Казань
Профиль пользователя Aliyaa

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О себе

Ищу с кем можно вместе заняться спортом, ходить в бассейн, а иногда и 🍺
В общем и целом ищу подругу , чтобы общаться

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🐈 Домашние животные💨 Кальян

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Найти подругу , общение

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polina5689

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Откликнулся 21 участник

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