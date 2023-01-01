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Казань
Ищу с кем можно вместе заняться спортом, ходить в бассейн, а иногда и 🍺
Казань
Профиль пользователя Aliyaa
О себе
Ищу с кем можно вместе заняться спортом, ходить в бассейн, а иногда и 🍺
В общем и целом ищу подругу , чтобы общаться
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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