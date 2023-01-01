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Казань
Профиль пользователя Alinna

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О себе

Интересы: психология, йога, телесные практики, духовность, домашние дела, покупка всякого онлайн, кулинария, прогулки, время на природе, мои кошечки. Могу общаться на кучу разных тем, можем вместе смеяться над сырками в пятерочке или обсуждать инвестиции и будущее человечества.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги✝️ Религия💩 Шутки про говно🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять, выпить чайку, обменяться энергией (в любой день по договоренности)

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Откликнулся 1 участник
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