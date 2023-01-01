О себе

Интересы: психология, йога, телесные практики, духовность, домашние дела, покупка всякого онлайн, кулинария, прогулки, время на природе, мои кошечки. Могу общаться на кучу разных тем, можем вместе смеяться над сырками в пятерочке или обсуждать инвестиции и будущее человечества.