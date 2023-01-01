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Казань
Профиль пользователя AlinaPositive

фото пользователя AlinaPositive

О себе

Переехала в Казань из Смоленска 😌
Здесь знакомых нет, поэтому ищу дружеское общение, компанию 😇

Работаю из дома, ищу того, кто поможет освоиться 🙏🏼
того кто будет вытаскивать меня на прогулки, в кафе, может быть в зал или на концерты 😌

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться и выпить кофе

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Казань → другое

Не против сходить со мной попить кофе?😇

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Казань → прогуляться, перекусить

Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

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