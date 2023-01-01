О себе

Переехала в Казань из Смоленска 😌

Здесь знакомых нет, поэтому ищу дружеское общение, компанию 😇



Работаю из дома, ищу того, кто поможет освоиться 🙏🏼

того кто будет вытаскивать меня на прогулки, в кафе, может быть в зал или на концерты 😌