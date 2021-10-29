Меня зовут Алина, мне 19 лет. Учусь, занимаюсь волейболом Буду рада новым знакомствам

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Москва → Другое Хотелось бы найти себе подругу, взаимная поддержка 💚

Калининград → Другое можно встретиться, погулять:) ищу общение с хорошими людьми

Красногорск → Другое Ищу подруг, с которыми можно пообщаться на различные темы

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.