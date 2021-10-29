Казань
Профиль пользователя Alina77

фото пользователя Alina77
фото #2 пользователя Alina77

О себе

Меня зовут Алина, мне 19 лет. Учусь, занимаюсь волейболом
Буду рада новым знакомствам

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → пообщаться

Хочу найти новые общения/друзей.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя lina05
Москва → Другое

по общаться

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

маленькое фото пользователя hrusha4
Москва → Другое

обсудим интересы?

маленькое фото пользователя Marina223
Москва → Другое

Найти подругу)

маленькое фото пользователя Polina5689
Казань → Другое

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

маленькое фото пользователя Vivivi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

маленькое фото пользователя Nadya06
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя elvinkaa
Казань → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Milka96
Казань → Другое

Ищу подружек ❤️

маленькое фото пользователя Lerrka
Краснодар → Другое

Подружку🤪💋

маленькое фото пользователя Kkate
Красногорск → Другое

Ищу подруг, с которыми можно пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Sandraello
Калининград → Другое

можно встретиться, погулять:) ищу общение с хорошими людьми

маленькое фото пользователя DianaDinser
Москва → Другое

Хотелось бы найти себе подругу, взаимная поддержка 💚

маленькое фото пользователя The_dying_angel
Мурманск → Другое

буду рада каждому

маленькое фото пользователя Evachka
Казань → Другое

Хочу дружить

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