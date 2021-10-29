Казань
Профиль пользователя Alina77
О себе
Меня зовут Алина, мне 19 лет. Учусь, занимаюсь волейболом
Буду рада новым знакомствам
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
по общаться
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Москва → Другое
обсудим интересы?
Москва → Другое
Найти подругу)
Казань → Другое
Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Казань → Другое
Весело провести время
Казань → Другое
Ищу подружек ❤️
Краснодар → Другое
Подружку🤪💋
Красногорск → Другое
Ищу подруг, с которыми можно пообщаться на различные темы
Калининград → Другое
можно встретиться, погулять:) ищу общение с хорошими людьми
Москва → Другое
Хотелось бы найти себе подругу, взаимная поддержка 💚
Мурманск → Другое
буду рада каждому
Казань → Другое
Хочу дружить
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