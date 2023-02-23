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Казань
Профиль пользователя AlexandraN

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О себе

Занимаюсь танго ищу партнера для практики, но так же люблю зажигательную музыку под которую можно просто потанцевать, люблю фильмы и сериалы в жанре фантастики, детектива, мистики триллера и качественную романтику. Рисую, но очень любительски🤣 Интересные книги с закрученным сюжетом. Открыта для нового

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу партнера по танго

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Ищу лёгкого позитивного общения)

Откликнулось 9 участников

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