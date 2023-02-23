О себе

Занимаюсь танго ищу партнера для практики, но так же люблю зажигательную музыку под которую можно просто потанцевать, люблю фильмы и сериалы в жанре фантастики, детектива, мистики триллера и качественную романтику. Рисую, но очень любительски🤣 Интересные книги с закрученным сюжетом. Открыта для нового