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Казань
Казань
Профиль пользователя AlexandraN
О себе
Занимаюсь танго ищу партнера для практики, но так же люблю зажигательную музыку под которую можно просто потанцевать, люблю фильмы и сериалы в жанре фантастики, детектива, мистики триллера и качественную романтику. Рисую, но очень любительски🤣 Интересные книги с закрученным сюжетом. Открыта для нового
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
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