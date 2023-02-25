Работал на удаленке до того, как это стало мейнстримом. Рассчитываю восстановить навыки коммуникации. Люблю рок, старый рок, фильмы Тарантино, братьев Коэн, Кустурицы, а также старые автомобили. В людях ценю прямоту, искренность. Не выношу лицемерие. Убежден, что горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Скромный, добрый, немногословный.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

Казань → Другое Ищу компанию для прогулок по городу

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