Казань
Профиль пользователя Aldo
О себе
Работал на удаленке до того, как это стало мейнстримом. Рассчитываю восстановить навыки коммуникации.
Люблю рок, старый рок, фильмы Тарантино, братьев Коэн, Кустурицы, а также старые автомобили.
В людях ценю прямоту, искренность. Не выношу лицемерие. Убежден, что горькая правда лучше, чем сладкая ложь.
Скромный, добрый, немногословный.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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