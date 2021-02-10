Казань
Профиль пользователя Albina3

фото пользователя Albina3

О себе

Люблю фильмы,спорт,посидеть в кафе,погулять по парку и культурные посиделки)

Профиль обновлён 5 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dariaa
Казань → Другое

Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

маленькое фото пользователя Polina5689
Казань → Другое

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

маленькое фото пользователя elvinkaa
Казань → Другое

Весело провести время

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.