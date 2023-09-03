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Казань
Профиль пользователя Albina08

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О себе

- Начинаю заниматься бизнесом, нежавно открыла свое дело
- Люблю ходить на танцы, тренировки, клубы
- Нравится играть в настолки, знакомиться с новыми людьми

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь 🍴 Кафе / ресторан 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🎮 Видеоигры
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