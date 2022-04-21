Казань
Профиль пользователя Albibina

фото пользователя Albibina

О себе

Ищу друзей.
Люблю видеоигры, кино и сериалы, нижний интернет и тру крайм подкасты.
Много вейплю, мало пью алкоголя и много кофе.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 🏢 Работа

События пользователя

Казань → другое

Сгонять вместе в клуб.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dariaa
Казань → Другое

Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

маленькое фото пользователя Kristina32
Казань → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Albina
Казань → Другое

погулять, пообщаться, выпить кофе

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