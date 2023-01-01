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Казань
Казань
Профиль пользователя Aigulka
О себе
Люблю встречаться с людьми и смеяться от души, можно поиграть в настольные игры или приставку, также спокойно провести вечер в кофейне или тихом месте и разговаривать
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян
События пользователя
Участие в других событиях
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