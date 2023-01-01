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Казань
Профиль пользователя Aigulka

фото пользователя Aigulka

О себе

Люблю встречаться с людьми и смеяться от души, можно поиграть в настольные игры или приставку, также спокойно провести вечер в кофейне или тихом месте и разговаривать

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить в love.Ashe, после можно поиграть в настолки, погулять

маленькое фото пользователя Iopwonzer
маленькое фото пользователя Ilnaz1544
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dariaa

Казань → собрать компанию

Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Polina5689

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Zulfia

Казань → прогуляться, перекусить

Было бы неплохо встретиться и потусить)

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Belova

Казань → собрать компанию

Поиграть в настолки

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя diana.b

Казань → прогуляться, перекусить

пообщаться/ прогуляться/ потусить

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Ksen237

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять по городу

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Evachka

Казань → другое

Хочу дружить

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Evgenii

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя lllregilll

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) Прогулки, кафешки, бары, выставки

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя anna_agnesss

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Vhrmds

Казань → прогуляться, перекусить

Найти подружек или собрать компанию друзей💕

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ilnaz

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Bulat_Sh

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию погулять, сходить в кино, клуб, поиграть в настолки.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Kemal

Казань → прогуляться, перекусить

Чай с вкусняшками

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Dima123

Казань → прогуляться, перекусить

Киношка перекусить

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Xskobka

Казань → прогуляться, перекусить

Последние тёплые дни осени я хочу посвятить прогулкам

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Rustemvision

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе в центре)

Откликнулись 2 участника

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