Люблю вселенную Marvel (не знаю, почему решила отметить это первым), сериалы и другие киношки (ужастики тоже люблю). Иногда можно посетить бар, клуб( игровой тоже). Из игр нравится Injustice 2 и MK. ) Из музыки очень нравится группа RASA, Lana Del Ray, рок тоже слушаю, но не весь. КР (приложение) тоже не мимо, можем обсудить.😄 Также нравится поговорить на тему психологии.) В общем, мне много, что нравится. Всё, что написала, это капля в море.) Кстати, хочу научиться кататься на коньках.🌝

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

☣️ Токсичность

Казань → собрать компанию Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

Казань → Другое Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

Казань → Другое Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь

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