Казань
Профиль пользователя Agent_blond_007
О себе
Люблю вселенную Marvel (не знаю, почему решила отметить это первым), сериалы и другие киношки (ужастики тоже люблю). Иногда можно посетить бар, клуб( игровой тоже). Из игр нравится Injustice 2 и MK. ) Из музыки очень нравится группа RASA, Lana Del Ray, рок тоже слушаю, но не весь. КР (приложение) тоже не мимо, можем обсудить.😄
Также нравится поговорить на тему психологии.)
В общем, мне много, что нравится. Всё, что написала, это капля в море.)
Кстати, хочу научиться кататься на коньках.🌝
Профиль обновлён 8 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Тусить в центре 🙂
Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)
Поиграть в настолки
Погулять по центру города
Провести время в приятной компании, сходить куда нибудь
Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести
Пить и прятаться 🤡👻🤪
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