О себе

я легкая в общении, слушаю, в основном, без осуждения. душнил и людей-бревно не выношу х)



увлекаюсь творчеством, аниме/сериалы/фильмы пока что на паузе. в целом, могу кинуть список на шикимори, imdb, яндекс музыку (слушаю много чего, обожаю обмен музыкой, если сойдутся муз вкусы). люблю делиться чем-то смешным и красивым.