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Казань
Профиль пользователя aend

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О себе

я легкая в общении, слушаю, в основном, без осуждения. душнил и людей-бревно не выношу х)

увлекаюсь творчеством, аниме/сериалы/фильмы пока что на паузе. в целом, могу кинуть список на шикимори, imdb, яндекс музыку (слушаю много чего, обожаю обмен музыкой, если сойдутся муз вкусы). люблю делиться чем-то смешным и красивым.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика📚 Книги💨 Кальян🎲 Настольные игры
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