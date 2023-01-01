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Казань
Профиль пользователя Adelinochka

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О себе

Я Аделина. 29 лет. Люблю жизнь, свободу и путешествия. Изучаю психологию, мышление, люблю играть в трансформационные игры и проводить время с пользой для души и тела. Со мной легко и интересно✨

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Казань → пообщаться

Ищу сварожичей✨

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