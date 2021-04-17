Меня зовут Абдул рахман, иностранец. Любитель приключений, фильмы и обсуждения странных идей.🍿 Хотел бы познакомиться с новыми русским людьми и узнать больше о культуре и языке.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать

📚 Книги 🍷 Алкоголь 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

Казань → сходить на мероприятие ищу кого-нибудь для участия в фестивале)

Казань → Другое Кто со мной на мастер-класс?)

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