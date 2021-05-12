Казань
Профиль пользователя 1Lena1

фото пользователя 1Lena1

О себе

Радуюсь жизни, люблю читать, фотографировать. Люблю свою работу, возможность узнавать что-то новое. В свободное время предпочитаю активный отдых.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Казани, попить вкусный кофе), можно сходить в кино)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое

Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя Evgenii
Казань → Другое

Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Москва → Другое

Взрослые есть?

маленькое фото пользователя Islam01
Казань → Другое

Сходить в кино

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