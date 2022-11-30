Каспийск
Профиль пользователя rustam_jij
О себе
приехал в гости к тёте в данный момент проживаю на улице акуличева хочу найти друга или подругу лет 15-16
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💨 Кальян 📸 Пофоткаться
Не нравится:
🏫 Учеба 🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
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