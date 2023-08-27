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Каспийск
Каспийск
Профиль пользователя Rasulsvoi
О себе
Какая скучная жизь попить бы чайку с кем нибудь.
Профиль обновлён 28 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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