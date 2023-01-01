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Караганда
Профиль пользователя Katalina

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О себе

занималась какое-то время боксом, баскетболом, играю в волейбол, всегда за утроить утреннюю/вечернюю пробежку

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы✝️ Религия🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🏫 Учеба💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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