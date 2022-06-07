Очень люблю гулять по городу, особенно в компании. Видеоигры и книги помогают развлечься.

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Ищешь друзей и компанию в городе Караганда?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Караганда.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.