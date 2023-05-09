Каменец-Подольский
Профиль пользователя Roman3

фото пользователя Roman3
фото #2 пользователя Roman3
фото #3 пользователя Roman3

О себе

Бегаю катаюсь на мотоцикле зимою на снегаходе а также на машинах

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность

Не нравится:

💩 Странный юмор 📚 Книги ✝️ Религия
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь друзей и компанию в городе Каменец-Подольский?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Каменец-Подольский.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.