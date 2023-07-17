Каменск-Уральский
Профиль пользователя Nils

фото пользователя Nils
фото #2 пользователя Nils

О себе

Люблю прогулки, кино, музыку. Спорт не исключаю, но не занимаюсь так как ленивый наверное.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Каменск-Уральский → прогуляться, перекусить

Кальян в пятницу 14. Посидим пообщаемся на любые темы.

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