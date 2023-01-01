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Калуга
Калуга
Профиль пользователя Svetlana0129
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры
Участие в других событиях
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