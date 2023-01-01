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Калуга
Профиль пользователя Svetlana0129

фото пользователя Svetlana0129

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Slide93

Ростов-на-Дону → пообщаться

Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя DEMID33

Москва → пообщаться

Хочу пока пообщаться, валяюсь в госпитале. 1сентября получил ранение

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Thorrr

Москва → пообщаться

В чём ваш смысл жизни?

Откликнулся 1 участник

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