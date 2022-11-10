Калуга
Профиль пользователя Serg007
О себе
Давайте знакомиться)))) ищу вторую половину!!!
Профиль обновлён 10 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
☣️ Токсичность ✝️ Религия 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Бизнес
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба
События пользователя
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