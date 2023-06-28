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Калуга
Профиль пользователя Polina0607

фото пользователя Polina0607

О себе

Люблю гулять ,занимаюсь танцами , мне 16 лет ,живу в Калуге

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Калуга → пообщаться

Погуляем по городу ?!

Участие в других событиях

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