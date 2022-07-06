Калуга
Профиль пользователя Nata89
О себе
Люблю спорт,смотреть разные фильмы, слушать музыку и гулять на природе,но не всегда это получается сделать.
Профиль обновлён 5 февраля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные
Не нравится:
💰 Бизнес 📺 Политика 🪐 Астрология, таро
События пользователя
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