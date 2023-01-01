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Калуга
Верю, что:
Калуга
Профиль пользователя Na_pozitive
О себе
Верю, что:
- смех продлевает жизнь,
- счастье в собственных руках,
- не нравится - меняй, не меняешь - не ной,
- жизнь прекрасна,
- учиться здорово,
- двигать ж..ой полезно во всех смыслах
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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