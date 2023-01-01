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Калуга
Профиль пользователя Na_pozitive

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О себе

Верю, что:
- смех продлевает жизнь,
- счастье в собственных руках,
- не нравится - меняй, не меняешь - не ной,
- жизнь прекрасна,
- учиться здорово,
- двигать ж..ой полезно во всех смыслах

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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