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Калуга
Калуга
Профиль пользователя mason
О себе
мне нравится смотреть юлика и кузьму, вкусно и недорого покушать, мне нравится еще моя кошка и моя женщина
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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