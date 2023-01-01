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Калуга
Профиль пользователя mason

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О себе

мне нравится смотреть юлика и кузьму, вкусно и недорого покушать, мне нравится еще моя кошка и моя женщина

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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