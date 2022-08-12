Калуга
Профиль пользователя Kristina
О себе
Увлекаюсь фотографированием, визажем, учусь в университете на иностранных языках, люблю путешествовать и открывать новые, красивые места
Профиль обновлён 1 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Посидеть в дискорде с вебками
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
Общения простое
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Москва → Другое
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Краснодар → Другое
Давайте знакомиться
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Москва → Другое
Гулять, общаться
Москва → Другое
Общаться дружить
Калуга → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Я готова пойти
Москва → Другое
Подружиться )
Калуга → Другое
Посидеть в кафе. Попить кофе и поболтать
Москва → Другое
Пообщаемся?
Москва → Другое
посидеть в комфортной обстановке в дискорде
Москва → Другое
Посмотреть фильм и покушать роллов
Москва → Другое
Подружиться
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