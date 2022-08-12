Калуга
Профиль пользователя Kristina

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О себе

Увлекаюсь фотографированием, визажем, учусь в университете на иностранных языках, люблю путешествовать и открывать новые, красивые места

Профиль обновлён 1 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Калуга → другое

Пообщаемся?)

Калуга → собрать компанию

Ищу компанию

Калуга → пообщаться

Пообщаться, новые знакомства, welcome :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kateha
Москва → Другое

Посидеть в дискорде с вебками

маленькое фото пользователя Mell
Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

маленькое фото пользователя 2506
Москва → Другое

Общения простое

маленькое фото пользователя S_shaho
Москва → Другое

Ищу девушек, увлекающихся психологией

маленькое фото пользователя Cherry
Москва → Другое

Ищю подруг..🙂добро позитив👋

маленькое фото пользователя viovet
Краснодар → Другое

Давайте знакомиться

маленькое фото пользователя lizaaa
Москва → Другое

Культурное времяпрепровождение,новые знакомства

маленькое фото пользователя Mmmm
Москва → Другое

Гулять, общаться

маленькое фото пользователя Zaaa
Москва → Другое

Общаться дружить

маленькое фото пользователя Lubavolk12
Калуга → Другое

Хочу найти подругу

Москва → Другое

Я готова пойти

маленькое фото пользователя Zara05
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Подружиться )

маленькое фото пользователя Anna15
Калуга → Другое

Посидеть в кафе. Попить кофе и поболтать

маленькое фото пользователя is.ap
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Пообщаемся?

маленькое фото пользователя Jija
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посидеть в комфортной обстановке в дискорде

маленькое фото пользователя Escuela
Москва → Другое

Посмотреть фильм и покушать роллов

маленькое фото пользователя Bogdan7071
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