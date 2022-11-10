Надеюсь найти друзей в моём городе чтобы не было скучно и не умереть от скуки летом.Увлекаюсь рисованием.Люблю шутить (пытаюсь). Дома живёт лягушка две кошки, люблю животных.Нравится некоторые аниме к примеру Обещанный Неверленд.Не очень люблю музыку.

Профиль обновлён 9 марта 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

🏫 Учеба ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Москва → Другое Хочу с кем- нибудь поговорить

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