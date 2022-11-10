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Калуга
Профиль пользователя Johnyck

фото пользователя Johnyck

О себе

Слушаю музыку под настроение, сейчас на отдыхе в Кабардинке готов пообщаться встретиться погулять

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика📚 Книги☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы
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