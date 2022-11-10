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Калуга
Калуга
Профиль пользователя Johnyck
О себе
Слушаю музыку под настроение, сейчас на отдыхе в Кабардинке готов пообщаться встретиться погулять
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино
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