О себе

Меня зовут Ирина, мне 25 лет. В данный момент увлечений никаких нет на это не хватает времени. Я замужем, есть дочка.

Хочу найти новые знакомства для совместного времяпровождения, проогулки, походы в кафе, поболтать обо всем и ни о чем.

Люблю кататься на машине и слушать музыку. Слушаю по настроению.