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Калуга
Меня зовут Ирина, мне 25 лет. В данный момент увлечений никаких нет на это не хватает времени. Я замужем, есть дочка.
Калуга
Профиль пользователя Irina1306
О себе
Меня зовут Ирина, мне 25 лет. В данный момент увлечений никаких нет на это не хватает времени. Я замужем, есть дочка.
Хочу найти новые знакомства для совместного времяпровождения, проогулки, походы в кафе, поболтать обо всем и ни о чем.
Люблю кататься на машине и слушать музыку. Слушаю по настроению.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться
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