Калуга
Профиль пользователя IF12

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О себе

Музыка как смысл существования. От расслабляющего чиллаута до зубодробительного дэткора – многое в моём плейлисте.
Строю пианины.
Барабанщик, перкуссионист, шумелье.
Велосипедствую. Айда прокатимся?

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Калуга → активный отдых

Покататься на велосипеде

Калуга → пообщаться

Но всё равно никто не напишет.

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