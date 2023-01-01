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Калуга
Профиль пользователя HIkiki

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О себе

Я наверное проблематична из за своих родителей, но думаю что смогу уделять вам довольно много времени! Шарю я за многие фд, но активные у меня пока что Южный парк, Секай, Анстар, Милграм, Окегом, Омори!
В музыке я меломан так что дааа🆘🆘🆘
Очень хотелось бы найти близкого человека, хих!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные📚 Книги🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре
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