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Калуга
Я наверное проблематична из за своих родителей, но думаю что смогу уделять вам довольно много времени! Шарю я за многие фд, но активные у меня пока что Южный парк, Секай, Анстар, Милграм, Окегом, Омори!
Калуга
Профиль пользователя HIkiki
О себе
Я наверное проблематична из за своих родителей, но думаю что смогу уделять вам довольно много времени! Шарю я за многие фд, но активные у меня пока что Южный парк, Секай, Анстар, Милграм, Окегом, Омори!
В музыке я меломан так что дааа🆘🆘🆘
Очень хотелось бы найти близкого человека, хих!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные📚 Книги🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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