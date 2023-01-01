О себе

Я наверное проблематична из за своих родителей, но думаю что смогу уделять вам довольно много времени! Шарю я за многие фд, но активные у меня пока что Южный парк, Секай, Анстар, Милграм, Окегом, Омори!

В музыке я меломан так что дааа🆘🆘🆘

Очень хотелось бы найти близкого человека, хих!