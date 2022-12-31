Калуга
Профиль пользователя Evgeshka100pydov
О себе
Нравиться наблюдать за людьми смотреть их реакции на происходящее, меломан люблю разную музыку но плохо разбираюсь в исполнителях) что понравилось то понравилось так же с кино)). Обожаю фотографировать природу любой отдых на природе люблю, гулять люблю, потрешать о разном). Люблю учиться, спорт люблю но абсолютно им не занимаюсь нужен тот кто будет держать в ежевых руковицах мою физ подготовку.
Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.
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