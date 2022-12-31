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Калуга
Профиль пользователя Evgeshka100pydov

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О себе

Нравиться наблюдать за людьми смотреть их реакции на происходящее, меломан люблю разную музыку но плохо разбираюсь в исполнителях) что понравилось то понравилось так же с кино)). Обожаю фотографировать природу любой отдых на природе люблю, гулять люблю, потрешать о разном). Люблю учиться, спорт люблю но абсолютно им не занимаюсь нужен тот кто будет держать в ежевых руковицах мою физ подготовку.

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика
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